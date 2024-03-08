В Петербурге назвали лауреатов премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

«Ежегодно премия вручается в трех основных номинациях: “Лучшие из лучших” (за исполнение ролей на российской театральной сцене), “За служение русскому репертуарному театру” и “За служение Театральному Отечеству”. Как утверждал основатель премии Рудольф Фурманов, все ее лауреаты оказывали и оказывают огромное влияние на российское театральное искусство, формируя будущее нашей культуры, воспитывая новые поколения не только артистов — граждан нашей страны», — рассказали в пресс-службе.