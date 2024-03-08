В Петербурге назвали лауреатов премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Чествование новых лауреатов Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова в 14 раз прошло в Петербурге. Их имена прозвучали со сцены Театра имени Андрея Миронова на Петроградской стороне, сообщила пресс-служба премии.
«Ежегодно премия вручается в трех основных номинациях: “Лучшие из лучших” (за исполнение ролей на российской театральной сцене), “За служение русскому репертуарному театру” и “За служение Театральному Отечеству”. Как утверждал основатель премии Рудольф Фурманов, все ее лауреаты оказывали и оказывают огромное влияние на российское театральное искусство, формируя будущее нашей культуры, воспитывая новые поколения не только артистов — граждан нашей страны», — рассказали в пресс-службе.
В 2024 году лауреатами «Фигаро» стали кинорежиссер Алла Сурикова, актеры театра и кино Владимир Стеклов, Максим Аверин, Владимир Гостюхин, Сергей Курышев, Александр Чевычелов, Виктория Исакова, Татьяна Захарова, лицедей Анвар Либабов. Такой же награды удостоен актер, режиссер и основатель конно-драматического театра «ВелесО» Евгений Ткачук.
Из мастеров музыкальных жанров отмечены королева бельканто Альбина Шагимуратова и «Орфей российской эстрады» Альберт Асадуллин.
В числе награжденных — литературовед, доктор филологических наук Евгений Жаринов, художник-модельер, автор проектов «Частная коллекция», «Классика», «Винтаж», «Родня» Екатерина Рождественская.
Первое вручение ежегодной премии «Фигаро» прошло 8 марта 2011 года, в день 70-летия со дня рождения Андрея Миронова. Проект осуществлен при поддержке правительства Санкт-Петербурга.