Двум безымянным улицам в Пушкинском районе Петербурга дали названия

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в частности, не имевшей до того названия улице, проходящей от Госпитального переулка до Гвардейского бульвара в Пушкине, присвоено имя бывшего директора ГМЗ «Царское Село» Ивана Саутова. Соответствующее решение было принято Топонимической комиссией Петербурга еще в октябре прошлого года.



В свою очередь, безымянному проезду от Кокколевской улицы до Усть-Славянского шоссе в поселке Шушары дали название Фронтовой переулок. Здесь, на Пулковских высотах, в 1941—1944 годах проходила линия фронта.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Невском районе Петербурга дорожники приступили к забивке свай в основание нового четырехполосного моста через реку Утка в створе строящейся Русановской улицы в историческом районе Уткина Заводь.



