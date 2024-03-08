Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта

По его словам, такие транспортные средства после 16 марта могут стать предметом расследования — будут выяснять, почему машина все еще находится в Финляндии, как долго это происходило, и соблюдены ли необходимые формальности. Пока это предварительный план действий, а более подробные инструкции еще разрабатываются.