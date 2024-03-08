Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта

Автомобили с российскими номерами должны будут покинуть территорию Финляндии до следующей субботы, 16 марта. Связано это с запретом на въезд в страну зарегистрированных в России машин, который ввели еще прошлой осенью. Об этом сообщило местное издание Yle.
— Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты — сложный вопрос, — заявил руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит.
По его словам, такие транспортные средства после 16 марта могут стать предметом расследования — будут выяснять, почему машина все еще находится в Финляндии, как долго это происходило, и соблюдены ли необходимые формальности. Пока это предварительный план действий, а более подробные инструкции еще разрабатываются.
Напомним, что Финляндия закрыла въезд для российских автомобилей 16 сентября. Запрет коснулся машин, которые вмешают в себя менее 10 пассажиров, то есть не распространялся на автобусы.