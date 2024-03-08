Ученые спрогнозировали подтопление территорий Ростовской области в марте

В первой декаде марта в Ростовской области может произойти подтопление пониженных участков территорий. Такой прогноз дали ученые ВНИИ ГОЧС в отчете о возможных чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте ведомства.
— По многолетним наблюдениям в первой декаде марта происходит вскрытие рек в Воронежской и Ростовской областях, где повышаются риски подтоплений объектов инфраструктуры на пониженных участках местности, — отмечается в прогнозе.
Напомним, что в Ростовской области прошли двухдневные противопаводковые учения. На них более трех тысяч сотрудников служб экстренного реагирования отработали действия при поднятии уровня воды. Среди них — эвакуация людей из подтопленных территорий, а также их устройство в развернутых пунктах размещения.