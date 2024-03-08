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100-летнюю жительницу Жамбылской области поздравили с 8 марта

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил дом ветерана тыла Галиябану Музаферовой и поздравил с Международным женским днём, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат региона.
Источник: gov.kz

Глава региона пожелал ей здоровья и благополучия, преподнес праздничный букет.

Аким области отметил неоценимый вклад ветеранов в развитие страны. Он также добавил, что праздник 8 Марта наполнен искренним чувством почтения, прежде всего, к матерям.

Галиябану апа дала свое благо­словение и поблагодарила главу региона за внимание.

Галиябану Музаферова родилась 1924 года в селе Атбасар Акмолинской области. В 1947 году переехала в Жамбылскую область.

Стоит отметить, что в регионе проживает около 40 человек, перешагнувших вековой рубеж.