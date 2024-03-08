100-летнюю жительницу Жамбылской области поздравили с 8 марта

Глава региона пожелал ей здоровья и благополучия, преподнес праздничный букет.
Аким области отметил неоценимый вклад ветеранов в развитие страны. Он также добавил, что праздник 8 Марта наполнен искренним чувством почтения, прежде всего, к матерям.
Галиябану апа дала свое благословение и поблагодарила главу региона за внимание.
Галиябану Музаферова родилась 1924 года в селе Атбасар Акмолинской области. В 1947 году переехала в Жамбылскую область.
Стоит отметить, что в регионе проживает около 40 человек, перешагнувших вековой рубеж.