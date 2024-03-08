26 миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту

Сегодня величина транспортного потока перешла новый рубеж — за все время работы Крымского моста в обоих направлениях по нему проехало 26 млн транспортных средств, из них 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов, остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта. Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовало 13 млн автомобилей, столько же — на материк, — рассказали в ФКУ «Упрдор “Тамань”.
Рекордный суточный показатель был зафиксирован в августе 2022 года: тогда интенсивность транспортного потока составила 38 тыс. 297 автомобилей за 24 часа.
За бесперебойное функционирование Крымского моста отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.