26 миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту

Сегодня величина транспортного потока перешла новый рубеж — за все время работы Крымского моста в обоих направлениях по нему проехало 26 млн транспортных средств, из них 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов, остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта. Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовало 13 млн автомобилей, столько же — на материк, — рассказали в ФКУ «Упрдор “Тамань”.