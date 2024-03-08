Дорожные ограничения с 9 и 11 марта вводятся в двух районах Петербурга

В частности, в Невском районе Петербурга в связи с производством работ по прокладке электрокабеля на период с 9 марта по 17 апреля движение транспорта ограничивается по проспекту Обуховской Обороны — на участке от Рыбацкого проспекта до улицы Бабушкина.



В этом же районе до 4 апреля ограничено движение по проспекту Обуховской Обороны — от Шлиссельбургского до Рыбацкого проспекта.



В свою очередь, в Красногвардейском районе из-за запланированных работ по строительству газопровода с 11 по 12 марта вводится ограничение при движении по Андреевской улице, а также на один день 11 марта полностью закрывается движение транспорта по Набережной улице.



Предлагаемый объезд: Новая улица, Молодежный переулок, улица Коммуны.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 8 марта начали действовать ограничения дорожного движения в Петроградском районе Петербурга.

