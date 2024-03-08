Администрация «Черного озера» в Казани объяснила причины закрытия катка

Карина Енакай, менеджер парка «Черное озеро», объяснила причины, по которым пришлось закрыть каток в парке. Несмотря на старания команды возобновить работу катка к празднику и приложенные к этому усилия, погодные условия внесли свои коррективы. Более недели каток испытывал таяние каждый день, даже несмотря на периоды минусовой температуры.
Енакай объяснила, что регулярное переход температуры через нулевую отметку и ясная погода во время минусовых температур, когда солнце мартовское гораздо активнее, чем в январе, привели к невозможности восстановить лед для безопасного катания. Заливка даже одного слоя воды в таких условиях застывает очень долго, что делает восстановление катка невозможным.
В текущем году каток смог проработать 63 дня, что практически не отличается от прошлогоднего периода работы в 62 дня. Однако из-за более позднего открытия в этом сезоне, которое состоялось только 31 декабря, многим посетителям показалось, что сезон был слишком коротким.
«Возможно, кому-то показалось, что не хватило. Нам тоже, если честно», — добавила Енакай.
Ранее мы писали, что с наступлением весны и несмотря на снегопад и небольшой мороз, каток на «Черном озере» в Казани официально закрыт. Решение о закрытии было принято в целях безопасности посетителей, поскольку состояние ледовой поверхности стало непригодным для катания.