Администрация «Черного озера» в Казани объяснила причины закрытия катка

Енакай объяснила, что регулярное переход температуры через нулевую отметку и ясная погода во время минусовых температур, когда солнце мартовское гораздо активнее, чем в январе, привели к невозможности восстановить лед для безопасного катания. Заливка даже одного слоя воды в таких условиях застывает очень долго, что делает восстановление катка невозможным.