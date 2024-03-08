Резкое похолодание в Ростовской области закончится 11 марта

После резкого похолодания в Ростовскую область придет потепление. Начнется оно, по данным синоптиков, с понедельника, 11 марта.
Так, в первый рабочий день следующей недели ночью уже не будет минусовой температуры — от +2 до +4 градусов. А днем — до +9 градусов. Также прогнозируют солнечную погоду. При этом ветер, как и прежде, будет существенный — до 7 метров в секунду.
В следующий день, 12 марта, станет еще на градус теплее. При этом — солнечно и без осадков.
В среду, 13 марта, днем потеплеет до +15 градусов, ночью — до +8 градусов.
Самым теплым днем недели должен быть четверг, 14 марта. В этот день, по прогнозу синоптиков, днем должно быть до +16 градусов, без осадков и сильный ветер — до 9 метров в секунду.