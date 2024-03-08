Резкое похолодание в Ростовской области закончится 11 марта

Так, в первый рабочий день следующей недели ночью уже не будет минусовой температуры — от +2 до +4 градусов. А днем — до +9 градусов. Также прогнозируют солнечную погоду. При этом ветер, как и прежде, будет существенный — до 7 метров в секунду.