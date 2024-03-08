Морозы до −15 градусов нагрянут в Волгоградскую область 9 марта

В ночь на 9 марта температура воздуха в Волгоградской области упадет до −10…-5 градусов, при прояснении возможны морозы до −15 градусов. Днем значения термометров останутся ниже нулевой отметки, лишь местами воздух прогреется до +5 ℃. Ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 7−12 м/с.
В воскресенье на дорогах региона может быть скользко из-за гололеда. В ночное время вновь похолодает до −10 градусов. Днем ожидается −3…+2 градуса, однако в некоторых северных и северо-восточных районах температура не поднимется выше −3 ℃.
В областной столице на ближайших выходных будет малооблачно. Ночью столбики термометров опустятся до −6 градусов, в дневное время потеплеет до нуля, сообщают на портале «Гисметео». Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.