Морозы до −15 градусов нагрянут в Волгоградскую область 9 марта

В ночь на 9 марта температура воздуха в Волгоградской области упадет до −10…-5 градусов, при прояснении возможны морозы до −15 градусов. Днем значения термометров останутся ниже нулевой отметки, лишь местами воздух прогреется до +5 ℃. Ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 7−12 м/с.