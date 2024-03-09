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Праздник закончился, заканчивается и хорошая погода: Дождь и холод идут в Молдову — синоптики в смятении

Прогноз погоды на субботу, 9 марта 2024 года.
Сейчас в Олбани: +4° 2 м/с 87% 751 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Ну что, женщин успели сегодня поздравить, отметить праздник. Теперь расскажем о том, какая погода нас ожидает завтра, 9 марта.

Ночью синоптики нам прогнозируют морозец — до двух градусов со знаком «минус». Утром обещают один градус ниже ноля.

Днем немного распогодится и потеплеет до 8 градусов тепла. Весь день обещают переменную облачность, но без осадков.

Вечером будет до пяти градусов выше ноля. Скорость ветра в течение дня составит максимум 4−5 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.

А вот к холодам на следующей неделе еще прибавятся дожди. Так себе пока в Молдове весна…