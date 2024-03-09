Праздник закончился, заканчивается и хорошая погода: Дождь и холод идут в Молдову — синоптики в смятении

Ну что, женщин успели сегодня поздравить, отметить праздник. Теперь расскажем о том, какая погода нас ожидает завтра, 9 марта.
Ночью синоптики нам прогнозируют морозец — до двух градусов со знаком «минус». Утром обещают один градус ниже ноля.
Днем немного распогодится и потеплеет до 8 градусов тепла. Весь день обещают переменную облачность, но без осадков.
Вечером будет до пяти градусов выше ноля. Скорость ветра в течение дня составит максимум 4−5 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.
А вот к холодам на следующей неделе еще прибавятся дожди. Так себе пока в Молдове весна…