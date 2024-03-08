Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета

«Мы живем в такой экологической зоне, где есть достаточное количество овощей, фруктов. Поэтому серьезный авитаминоз крайне редко бывает. Конечно, за зиму количество витаминов в организме человека снижается. И если это корректировать при помощи питания, то все будет нормально», — рассказала Ирина Сухарева.
Для восполнения недостатка витаминов, укрепления иммунитета с приходом весны диетолог рекомендует менять рацион питания. Если в зимний период мы больше ели суп, борщ, в большом количестве мясные продукты, то весной надо переходить на овощи и фрукты.
«В первую очередь нужна зелень: петрушка, укроп, зеленый салат и зеленый лук. Зелень содержат микроэлементы, витамины и должна входить во все блюда, в том числе в салаты, овощной суп. Это лучший вариант, который можно сейчас использовать», — дает совет эксперт по питанию.
Также важно есть свеклу, морковь и капусту. Причем капусту в разных видах, особенно полезна квашеная, но при условии, что нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ее хорошо добавлять в винегрет и заправлять маслом: оливковым, кукурузным, льняным, подсолнечным (только первой выжимки).
«Все виды капусты полезны. Этот овощ содержит витамин С, различные микроэлементы, клетчатку, которая помогает правильной работе обмена веществ в организме, чтобы не страдал иммунитет. Но ее нужно есть в отварном или печеном виде», — говорит специалист.
Ирина Сухарева отмечает, что в последнее время люди отказываются от картофеля, считая, что там крахмал, из-за которого они поправляются. Но, по словам диетолога, если выбирать между макаронами и картофелем, то последний гораздо полезней, поскольку содержит клетчатку. Но картофель также лучше употреблять в виде, например, пюре, а не жареным.
Весной стоит продолжать есть цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), если нет на них аллергии. Если же есть, то отличный вариант — яблоки.
«В день надо обязательно съедать два яблока любого сорта. Это тоже клетчатка и витамины. Из яблок можно сделать пюре или запечь их. Это очень важный и полезный продукт для иммунитета. Их нужно употреблять и взрослым, и детям».
Также, по словам эксперта, не стоит забывать весной об орехах, бобовых и сухофруктах. Если у вас были замороженные ягоды, и они правильно хранились, то все полезные свойства у них сохранены. Из них можно делать, например, компоты. Кроме того, диетолог рекомендует пить морсы, настойку шиповника.
Полезно включить в рацион рыбу, лучше жирных сортов, вместо мяса. И ограничить потребление сладкого.
«Что касается приема дополнительных витаминов, то нужно сначала сдать анализы. Если есть недостаток каких-то микроэлементов в организме, тогда важно проконсультироваться с врачом. Бесконтрольно их принимать нельзя. Либо нужно корректировать питание», — обращает внимание Ирина Сухарева.