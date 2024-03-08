Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета

Ирина Сухарева отмечает, что в последнее время люди отказываются от картофеля, считая, что там крахмал, из-за которого они поправляются. Но, по словам диетолога, если выбирать между макаронами и картофелем, то последний гораздо полезней, поскольку содержит клетчатку. Но картофель также лучше употреблять в виде, например, пюре, а не жареным.