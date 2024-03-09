Какой сегодня праздник: 9 марта

Что интересного произошло 9 марта
Сегодня Международный день диджея. Этот праздник (чего от него сложно ожидать) имеет своей первоочередной целью привлечь внимание к благотворительной деятельности, а уже потом подчеркнуть важность труда DJ-мастера. ЮНЕСКО дало добро на его празднование в 2002 году как дня, который завершает неделю благотворительной помощи детям. Все деньги, поступающие от проведения концертов, обычно идут на счета крупных международных благотворительных организаций. Инициатива основания праздника принадлежит Всемирному фонду DJ.
Сегодня также отмечается День нестандартно мыслящих людей. Выходящих за рамки стандартного или шаблонного мышления людей нередко в истории при жизни воспринимали, мягко говоря, неоднозначно. Часто их не воспринимали всерьёз, подвергали критике, называли чудаками. Однако именно попытки выйти за рамки стандартного мышления, найти подтверждение своим гипотезам чаще всего приносили человечеству наиболее громкие и значимые научные открытия.
Инициаторы праздника предлагают каждому попробовать совершить в этот день любое самое простое действие необычным или не привычным для себя способом, отказаться от строгого следования распорядку дня, внеся в него какое-то разнообразие: приготовить хорошо знакомое блюдо на завтрак, обед или ужин, сделав его иным способом или внеся изменения в состав, воспользоваться левой рукой, застёгивая куртку (для правшей)
Свой день рождения сегодня отмечает мечта и любимица всех девочек — Кукла Барби. 9 марта 1959 года куклу Барби впервые представили на выставке в Нью-Йорке. Она произвела фурор и вскоре стала лучшим подарком для девочек. Рут Хэндлер, создатель этой популярной игрушки, решила сделать для своей дочери Барбары более взрослую модель, чтобы можно было играть в «настоящие» дочки-матери, а не с игрушечными пупсиками. Прототип своей куклы Рут увидела в Швейцарии, выкупила права и взялась за производство куклы, которую назвала в честь дочери. Первая Барби выглядела как взрослая женщина с длинным хвостом, темными волосами и ярким макияжем, одетая в черно-белый купальник. Постепенно Барби преображалась в белокурую красавицу с огромным гардеробом, для нее шили одежду лучшие дома Ив Сен-Лоран, Жан Поль Готье, а ювелиры изготавливали украшения.
Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек. Основной целью Дня почки эти некоммерческие организации обозначили привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения, а также политических структур, способных оказывать содействие развитию системы здравоохранения, к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.
Среди задач Дня — обмен опытом специалистов в этой области медицины, развитие системы профилактики почечных заболеваний, модернизация и повышение качества лечения больных, разработка новых лекарственных препаратов и медицинской аппаратуры для оказания помощи больным и лечения нефрологических заболеваний.
В США сегодня отмечают День паники. Паника — это очень неприятное ощущение, которое может привести к печальным последствиям. Массовая паника, возникающая во время публичных мероприятий, часто приводит к травмам и даже смерти. Иногда очень трудно удержаться от паники и сохранять спокойствие. Подавленные эмоции могут привести к серьезным нервным срывам, которые случаются в самый неподходящий момент. Поэтому настоятельно рекомендуется выпустить пар. Вот почему был выделен особый день, когда можно волноваться и бегать весь день в панике, говоря другим, что больше не в силах с этим справиться. Также можно использовать День паники для совершенствования методов борьбы с ней и изучения того, как помочь людям, у которых есть паническая атака.
Исторические события 9 марта в мире
1796-й — бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне;
1804-й — Франция официально передала Луизиану США;
1822-й — Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы;
1908-й — основан футбольный клуб «Интернационале» (Милан);
1964-й — с конвейера сошел первый Ford Mustang.
Исторические события 9 марта в мире
2001-й — Казахстан и Россия приступили к делимитации границы;
2010-й — в городе Балхаш Карагандинской области впервые проведен слет женщин, в рамках которого принята резолюция, в которую включены предложения по улучшению положения женщин Балхашского региона;
2011-й — в Алматы открылась международная антикоррупционная конференция «Объединение усилий в возвращении активов и противодействии международной коррупции».
Дни рождения знаменитостей 9 марта в мире
В 1814 году родился Тарас Шевченко — один из самых известных поэтов и художников украинского народа, его перу принадлежит «Кобзарь»;
в 1908 году родился Леонид Кмит — советский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1935). Народный артист РСФСР (1968). Исполнитель роли Петьки в фильме «Чапаев».
в 1934 году родился Юрий Гагарин — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза;
в 1943 году родился Роберт (Бобби) Фишер — американский шахматист, одиннадцатый чемпион мира (1972−1975). По версии журнала Šahovski informator — сильнейший шахматист XX века;
в 1955 году родилась Орнелла Мути — итальянская киноактриса (фильмы «Народный роман», «Хроника объявленной смерти», «Укрощение строптивого», «Будущее — это женщина»);
в 1972 году родилась Марина Поплавская — украинская актриса, телеведущая, юмористка, участница программы «Дизель Шоу».
Кто родился 9 марта в Казахстане
В 1941 году родился Болатхан Тайжан — дипломат, видный общественный и государственный деятель Республики Казахстан;
в 1953 году родился Алибай Бапанов — художник-монументалист, действительный член Академии художеств Республики Казахстан, профессор Казахской национальной академии искусств имени Жургенова;
в 1955 году родился Скандербек Джолдасбеков — известный ученый в области механики пространственных рычажных механизмов высоких классов со многими степенями подвижности, доктор технических наук, профессор.
День смерти знаменитостей 9 марта в мире
В 1952 году умерла Александра Коллонтай — российская революционерка, советский государственный деятель и дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР;
в 1975 году умерла Луиза Отто — немецкая пловчиха, призер летних Олимпийских игр 1912 года;
в 1982 году умер Леонид Утесов — эстрадный артист, певец, актер, народный артист СССР;
в 2000 году погиб Артем Боровик — журналист, президент холдинга «Совершенно секретно».
9 марта в православном календаре
Православная церковь вспоминает день первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи. В народе праздник называют Обретеньем по причине обретения птицами гнезда (выбора места для гнездовья) в этот день. По преданию, Иоанн Предтеча — креститель Иисуса Христа, пророк. До 30 лет он вел аскетический образ жизни. Затем проповедовал еврейскому народу. По приказу иудейской царицы Иродиады его обезглавили. Тело пророка погребли в Севастии. Его голову царица тайно поместила в кувшин и закопала на Елеонской горе.
День ангела
Сегодня День ангела празднует Иван.