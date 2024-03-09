Какой сегодня праздник: 9 марта

В США сегодня отмечают День паники. Паника — это очень неприятное ощущение, которое может привести к печальным последствиям. Массовая паника, возникающая во время публичных мероприятий, часто приводит к травмам и даже смерти. Иногда очень трудно удержаться от паники и сохранять спокойствие. Подавленные эмоции могут привести к серьезным нервным срывам, которые случаются в самый неподходящий момент. Поэтому настоятельно рекомендуется выпустить пар. Вот почему был выделен особый день, когда можно волноваться и бегать весь день в панике, говоря другим, что больше не в силах с этим справиться. Также можно использовать День паники для совершенствования методов борьбы с ней и изучения того, как помочь людям, у которых есть паническая атака.