Снежные горки в волгоградском ЦПКиО закроют после праздничных выходных

Морозная погода дала местным жителям еще один шанс покататься со снежных горок. Как сообщили в администрации ЦПКиО, аттракцион продолжит работать последние 3 дня — с 8 по 10 марта. Горки будут открыты 10.00 до 22.00.
Волгоградцам напомнили, что график работы может меняться в зависимости от погодных условий.
Добавим, что снежные горки протяженностью 80 метров торжественно открыли в Волгограде 10 декабря 2023 года. В тот же день в парке состоялся Фестиваль плова, для участников которого приготовили 2 гигантских казана восточного блюда по традиционному рецепту.