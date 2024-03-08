Снежные горки в волгоградском ЦПКиО закроют после праздничных выходных

Добавим, что снежные горки протяженностью 80 метров торжественно открыли в Волгограде 10 декабря 2023 года. В тот же день в парке состоялся Фестиваль плова, для участников которого приготовили 2 гигантских казана восточного блюда по традиционному рецепту.