30 новых автобусов пополнили автопарк Актобе

Автобусы марки Yutong — оснащены климат-контролем. Для маломобильных граждан предусмотрен откидной пандус и отдельное место для закрепления инвалидных колясок. Произведены они в городе Сарань Карагандинской области.
Как рассказал директор ТОО «Автопарк» Акарыс Тлеулесов, 30 новых автобусов марки Yutong были приобретены еще в 2023 году, пришли они в марте этого года. Всего в 2023-ом было приобретено 42 автобуса.
«Предприятие постепенно обновляет свой автопарк. В 2022 году было закуплено 33 автобуса марки ЛИаЗ, ПАЗ и Вектор Yutong. В 2024 году приобрели еще 50 автобусов марки Yutong. Их поступления ожидаем в октябре этого года. На обновление гаража “Автопарк” в 2022 году затратил 1,4 млрд тенге, в 2023 — 2,7 млрд тенге, в 2024 — 3,5 млрд тенге», — сказал Акарыс Тлеулесов.
Глава региона указал на необходимость увеличения количества автобусов, повышения качества услуг работы общественного транспорта, в особенности нужно отслеживать периодичность движения автобусов и следить за соблюдением правил безопасности движения на дорогах.
Сейчас в автопарке 125 автобусов. С приходом 50 автобусов в октябре оснащенность гаража составит 95%.
В Актобе перевозками пассажиров по 46 маршрутам занимаются 4 предприятия. ТОО «Автопарк» обслуживает 23 маршрута, ТОО «Qala Trans» — 9 маршрутов; ТОО «Табыс-Актобе» — 11 направлений; ТОО «Акжайык Автопарк» — 3 направления. Ежедневно на линию выходят в среднем 278 автобусов.