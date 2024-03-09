30 новых автобусов пополнили автопарк Актобе

«Предприятие постепенно обновляет свой автопарк. В 2022 году было закуплено 33 автобуса марки ЛИаЗ, ПАЗ и Вектор Yutong. В 2024 году приобрели еще 50 автобусов марки Yutong. Их поступления ожидаем в октябре этого года. На обновление гаража “Автопарк” в 2022 году затратил 1,4 млрд тенге, в 2023 — 2,7 млрд тенге, в 2024 — 3,5 млрд тенге», — сказал Акарыс Тлеулесов.