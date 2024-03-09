В каких городах Крыма установлены памятники котам

Только в России это десятки населенных пунктов: от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи. Не отстает и Крым. Кроме упомянутых Гурзуфа и Балаклавы, есть скульптуры котов и в других уголках полуострова. В Симферополе сразу три кошачьи фигуры: подарок из Йошкар-Олы — «Йошкин кот», вальяжно сидящий на скамейке; пушкинский «Кот ученый» в сказочном уголке Детского парка и знаменитый кот у ног «вежливого человека» в известной композиции, посвященной «Крымской весне». Популярен и евпаторийский «Йоськин кот» (не путать с Йошкиным!) — скамья в виде кота на территории синагоги Егия-капай. Еще один котик прилег на скамейке рядом с фигурой Н. С. Хрущева в парке санатория «Айвазовское». Вот такая крымская кошачья коллекция.