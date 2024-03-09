Какой сегодня день: 9 марта

Знаете ли вы, что 9 марта 1959 года на ярмарке игрушек в Нью-Йорке впервые была продемонстрирована кукла Барби? О том, чем еще ознаменовано 9 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 9 марта
В 1822 году житель Нью-Йорка Чарльз Грэм получил патент на искусственные зубы.
В 1908 году был основан итальянский футбольный клуб «Интер».
В 1953 году в Москве в результате давки на похоронах Сталина погибли сотни людей, которые пришли с ним проститься.
Ежегодно 9 марта также отмечается Международный день диджея.
Кто родился 9 марта
Мореплаватель Америго Веспуччи (1454−1512).
Поэт Тарас Шевченко (1814−1861).
Политический деятель Вячеслав Молотов (1890−1986).
Белорусская оперная певица Тамара Нижникова (1925−2018).
Актер Михай Волонтир (1934−2015).
Космонавт Юрий Гагарин (1934−1968).
Актриса Лариса Голубкина (1940).
Шахматист Роберт Фишер (1943−2008).
Актриса Орнелла Мути (1955).
Актриса Жюльет Бинош (1964).
Музыкант Noize MC (1985).
9 марта в православном календаре
В этот день верующие православные вспоминают о первом и втором обретении главы Иоанна Предтечи.
Именины
9 марта именины у Ивана и Илариона.
9 марта в народном календаре
Если в этот день шел снег, то народ делал вывод, что Пасха будет холодной. Если синицы громко пели, то это означало, что скоро придет тепло.