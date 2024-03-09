Что можно и нельзя делать в Иванов день 9 марта, который называют Обретение Иоанна Предтечи

Не рекомендуется ставить на стол круглые блюда. Кроме того, не следует использовать острые предметы. В Иванов день никогда не стирали белье. Это являлось главным запретом. Запрещено в указанный день веселиться. В частности, запрет касается танцев и исполнения песен. Нельзя рано ложиться спать. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, а также ругаться.