Что можно и нельзя делать в Иванов день 9 марта, который называют Обретение Иоанна Предтечи

Православная церковь 9 марта вспоминает Иоанна Крестителя. В народе отмечают Иванов день. Но есть еще одно название — Обретение Иоанна Предтечи, или Обретение.
Что нельзя делать 9 марта
Не рекомендуется ставить на стол круглые блюда. Кроме того, не следует использовать острые предметы. В Иванов день никогда не стирали белье. Это являлось главным запретом. Запрещено в указанный день веселиться. В частности, запрет касается танцев и исполнения песен. Нельзя рано ложиться спать. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, а также ругаться.
Что можно делать 9 марта
По традиции, в Иванов день помогали птицам. Для них вешали кормушки или же делали скворечники. День считался удачным для рыбаков. Их ждал большой улов рыбы. А еще увидеть 9 марта аистов и жаворонков обещало счастье на весь год.
Согласно приметам, о морозах предупреждают сороки, которые жмутся к домам. Снег говорит о том, что Пасха выдастся холодной. К слову, на холодное лето указывают птицы, которые вьют гнезда на солнечной стороне домов и деревьев.