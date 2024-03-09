Новосибирец выжил месяц на пенсию в 22 858 рублей

В ходе эксперимента журналист потратил 4043 рубля на оплату коммунальных услуг и 260 рублей на проездной билет на общественный транспорт. После уплаты всех обязательных расходов на еду, лекарства и прочие необходимости у него осталось 18 585 рублей. В среднем, ему приходилось тратить чуть более 640 рублей в день, и чтобы сбалансированно питаться, журналисту приходилось активно искать товары со скидками.