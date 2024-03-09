Какие дворы отремонтируют в Волгограде в 2024 году: список адресов

Стало известно, какие дворы Волгограда вошли в список счастливчиков и дождутся ремонта в 2024 году. Обновят до осени внутриквартальные проезды и подъездные пути в 25 дворах, объединяющих 70 многоквартирных домов во всех районах города. Муниципалитет уже объявил аукцион на поиск подрядчика, который возьмется за ремонт дорожного покрытия за 272 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.
Заказчиком ремонта дворовых территорий Волгограда стал МУ «Комдорстрой». Подрядчика выберут 15 марта 2024 года. Работы стартуют сразу после заключения контракта. Завершить их должны до 1 сентября.
Больше всего дворов обновят в Центральном, Ворошиловском и Кировском районах, по два — в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Советском. При этом суммы на ремонт дорог в одном дворе варьируются от 1,4 миллиона до 20,1 миллиона рублей. Самыми «золотыми» для бюджета стали придомовые территории на Елецкой, в Жилгородке и на Спартановке.
Какие дворы в Волгограде отремонтируют в 2024 году — адреса домов
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
1. ул. Гороховцев, 28, 30, ул. Николая Отрады, 21.
2. ул. Загорская, 6, ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7.
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.
1. ул. Таращанцев, 44, 46, 48.
2. ул. Таращанцев, 43, 45, 47, ул. Хользунова, 26, 30.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН.
1. ул. Ангарская, 116, 118.
2. ул. Рыбалко 12а.
3. ул. Восточно-Казахстанская, 14, ул. 51-й Гвардейской, 40, 44, 46.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
1. ул. Хиросимы, 15 и 15а.
2. ул. Рокоссовского, 40а, 40б, 40 В, 40 г.
3. ул. Двинская, 3, ул. Пархоменко, 25 и 27.
4. пр. Ленина, 39 и 37.
5. ул. Пражская, 16 и 16а.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН.
1. ул. Иркутская, 2, ул. Циолковского, 40.
2. ул. Иркутская, 4 и 6, ул. Краснослободская, 17.
3. ул. Иркутская, 8.
4. ул. Елецкая, 13, 15 и 17.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
1. ул. Василевского, 2, 4 и 6.
2. ул. Даугавская, 4 и 4а.
КИРОВСКИЙ РАЙОН.
1. ул. 64-й Армии, 36, 38, 38а и 38б.
2. ул. Кирова, 74.
3. ул. Вельботная, 3 и 5.
4. ул. Р. Люксембург, 5.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН.
1. пр. Героев Сталинграда, 16, 18, 20, 22, 24 и 26.
2. ул. Фадеева, 3, 5, 7, 9, 11 и 13.
3. ул. Удмуртская, 32.
Согласно условиям контракта, к осени подрядчик должен заменить бордюры и сделать во дворах новенький асфальт без дефектов. На время дождя работы приостановят, иначе брак придется переделать за свой счет.
По губернаторской программе волгоградские дворы избавляют огромных ям на проездах уже третий год подряд. В 2023-м среди счастливчиков оказались 33 двора, в которых проживают более 25 тысяч жителей. Четыре из них вошли в программу благодаря экономии на аукционах. Власти обещали, что всего в 2022 — 2024 годах жить станет лучше и светлее в 150 дворах. Помимо новенького асфальта возле домов делают разъезды и парковки, у подъездов устанавливают лавочки и урны. Также во дворах делают освещение.