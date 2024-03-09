Какие дворы отремонтируют в Волгограде в 2024 году: список адресов

По губернаторской программе волгоградские дворы избавляют огромных ям на проездах уже третий год подряд. В 2023-м среди счастливчиков оказались 33 двора, в которых проживают более 25 тысяч жителей. Четыре из них вошли в программу благодаря экономии на аукционах. Власти обещали, что всего в 2022 — 2024 годах жить станет лучше и светлее в 150 дворах. Помимо новенького асфальта возле домов делают разъезды и парковки, у подъездов устанавливают лавочки и урны. Также во дворах делают освещение.