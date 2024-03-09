Приморских леопардов всё чаще стали замечать в Китае

Семья приморских леопардов переселилась в Китай. Обитатели национального парка «Земля леопарда» попали на кадры фотоловушки Северо-восточного парка тигров и леопардов в китайской провинции Цзилинь.
Это самка Leo
Учёные предполагают, что самка перешла границу в прошлом году.
По данным дирекции национального парка «Земля леопарда», популяция этого вида редкой дикой кошки настолько расширилась, что хищникам становится тесно, и они расселяются на всё большем пространстве. Часть леопардов переселились в Китай — в соседней стране эта кошка считалась исчезнувшим видом.
Государственная граница не является для обитателей тайги препятствием, и в поисках удобных охотничьих участков животные часто совершают трансграничные вояжи на территорию соседней страны.