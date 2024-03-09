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Приморских леопардов всё чаще стали замечать в Китае

Популяция хищников настолько увеличилась, что дикие кошки ищут новые охотничьи участки за границей.
Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Семья приморских леопардов переселилась в Китай. Обитатели национального парка «Земля леопарда» попали на кадры фотоловушки Северо-восточного парка тигров и леопардов в китайской провинции Цзилинь.

Это самка Leo 95 °F с тремя котятами. Фотоловушки зафиксировали их недалеко от российско-китайской границы. Как сообщает пресс-служба национального парка, уникальные кадры удалось получить благодаря тесному сотрудничеству дирекции заповедников «Земля леопарда» в России со своими китайскими коллегами. Идентифицировать большую кошку удалось по уникальному узору шкуры.

Учёные предполагают, что самка перешла границу в прошлом году.

По данным дирекции национального парка «Земля леопарда», популяция этого вида редкой дикой кошки настолько расширилась, что хищникам становится тесно, и они расселяются на всё большем пространстве. Часть леопардов переселились в Китай — в соседней стране эта кошка считалась исчезнувшим видом.

Государственная граница не является для обитателей тайги препятствием, и в поисках удобных охотничьих участков животные часто совершают трансграничные вояжи на территорию соседней страны.

флора и фауна