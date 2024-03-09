Что произошло в Хабаровском крае к утру 9 марта

В ночь на 8 марта в Хабаровске произошел пожар в одноэтажном частном доме. Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Во время разбора конструкций нашли тело погибшего человека. В сгоревшем доме проживала пожилая женщина, которая отапливала свой дом при помощи электроприборов. Предварительное расследование указывает на то, что причиной возгорания могла стать электропроводка.
35-летнего хабаровчанина задержала полиция. В прошлом году он воспользовался доверием пожилого человека, сняв с его банковской карты 15 тысяч рублей. После того как его дело передали в суд, он не явился на заседание и был объявлен в федеральный розыск.
Женщина в Амурском районе Хабаровского края была осуждена за нападение и кражу золотых украшений у 72-летней пенсионерки. Преступница, имеющая криминальное прошлое, признала свою вину. Ее приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.