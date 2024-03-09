Неделя с AmurMedia: пригородный электропоезд, приюты для животных, женщина года

Режиссер, военкор Михаил Мамаев посетил в Хабаровск
Михаил Мамаев — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Запомнился тысячам российских телезрителей по съемкам во многих фильмах, среди которых «Караван смерти» (12+), «Воровка» (12+), «Гардемарины III» (12+). Во время начала специальной операции Михаил Алексеевич оставил светскую жизнь и отравился военкором на Донбасс. Итогом работы стал документальный сериал «Созидатели» (18+). Герои его историй — шахтёры, хлеборобы, металлурги, студенты. Эти реальные жизненные истории открывают окно в жизнь и настроения людей на краю перемен, в условиях, где каждый новый день — это маленький шаг к будущему и возрождению окружающего мира. Сегодня Михаил Мамаев приехал в Хабаровск и рассказал на пресс-конференции о своей работе на Донбассе. Военкор рассказал заместителю главного редактора ИА AmurMedia Любови Ахремцовой истории, которые он видел своими глазами.
У кого власть, тот ей и злоупотребляет: московский психолог рассказал о домашнем насилии
О домашнем насилии не принято говорить. Внутрисемейное насилие совершается в близких отношениях с целью установления контроля над жертвой или сброса накопившегося напряжения. Оно имеет множество видов: физическое, финансовое, психологическое, сексуализированное
В Хабаровске состоялся Дальневосточный турнир по зендокай будо карате «Воин ветра»
1 марта в городском «Краевом центре единоборств» прошел крупнейший Дальневосточный турнир по зендокай будо карате «Воин ветра» (12+), посвященный памяти Виталия Колодяжного, сообщает корреспондент ИА AmurMedia Юлия Матреницкая.
Взрывчатку из столицы вёз пенсионер в Хабаровск
Пенсионер пытался привезти в Хабаровск из Москвы взрывное устройство. На данный момент правоохранительный органы выясняют для чего мужчина вёз опасный груз, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В Хабаровске выпустят льготные транспортные карты для пенсионеров
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук анонсировал выпуск льготных транспортных карт для пенсионеров. Они будут функционировать с 1 мая по 1 июня, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В Хабаровске дали старт первому рейсу нового пригородного электропоезда
Губернатор Михаил Дегтярев и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде дали старт первому рейсу современного пригородного электропоезда ЭП3Д, который отправился с перрона железнодорожного вокзала Хабаровска. Это третья новая электричка, которая появилась в крае за последние три года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Исполнительница из Хабаровска прошла в следующий этап популярного шоу «Голос»
Выпускница ХГУЭП (теперь ТОГУ), хабаровчанка Вита Макурина прошла во второй тур проекта «Голос» (12+) на Первом канале (18+), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) Тихоокеанского государственного университета.
Приюты для бездомных животных будут организованы в Хабаровском края
Проблема бездомных собак остро встала в Хабаровском крае, участились нападения животных на жителей региона. В связи сложившейся ситуации, жители региона просят у властей решительных действий по борьбе с беспризорными собаками, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Новые газобусы и электробусы будут собирать в Хабаровском крае
Как отмечает глава региона, большой бизнес-миссии ВЭБ.РФ хватило места, чтобы с комфортом проехать по улицам Хабаровска и оценить преимущества современного транспорта. Пока эти автобусы произведены не в Хабаровске, но уже для краевого центра и пригорода. Всего 48 штук, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.⠀Михаил Дегтярев поделился, что рассказал Игорю Ивановичу Шувалову о создании Дальневосточного автокластера: участок под сборочные и производственные цеха уже выделен — на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Стройка сборочных корпусов начнется в мае.⠀Дальневосточный автокластер — это уникальная платформа для развития инновационного машиностроения в России, где будет производиться автобусная техника широкого модельного ряда и комплектующие с уровнем локализации 75%.
В Хабаровске выбрали «Женщину года»
В преддверии Международного женского дня губернатор Михаил Дегтярев поздравил представительниц прекрасного пола с праздником, отметив лучших из них и достигших наибольших успехов в работе и общественной жизни региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Всероссийская акция «Красивый выход» состоялась в Хабаровске
В преддверии Международного женского дня, по всей стране пронеслась III Всероссийская акция «Красивый выход» (12+), где участвовали более 50 городов, включая прекрасный Хабаровск. Женщины города собрались в Дальневосточном художественном музее, чтобы познакомиться с историей уникальных экспонатов, провести вместе время и показать свои утонченные вечерние наряды. Корреспондент Кристина Кирса и заместитель главного редактора ИА AmurMedia Любовь Ахремцова посетили мероприятие, пообщались с участницами и организаторами мероприятия.
В Хабаровске осудили преподавателя ВУЗа за взятки
Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из высших учебных заведений города Хабаровска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, через посредника и лично взятки в виде денег за незаконные действия) и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки, лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Михаил Дегтярев и Игорь Шувалов посетили стройплощадку международного терминала аэропорта Хабаровск
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ в наш регион ознакомились с ходом строительства терминала международных воздушных линий в аэропорту Хабаровск, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.