Неделя с AmurMedia: пригородный электропоезд, приюты для животных, женщина года

Режиссер, военкор Михаил Мамаев посетил в Хабаровск



Михаил Мамаев — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Запомнился тысячам российских телезрителей по съемкам во многих фильмах, среди которых «Караван смерти» (12+), «Воровка» (12+), «Гардемарины III» (12+). Во время начала специальной операции Михаил Алексеевич оставил светскую жизнь и отравился военкором на Донбасс. Итогом работы стал документальный сериал «Созидатели» (18+). Герои его историй — шахтёры, хлеборобы, металлурги, студенты. Эти реальные жизненные истории открывают окно в жизнь и настроения людей на краю перемен, в условиях, где каждый новый день — это маленький шаг к будущему и возрождению окружающего мира. Сегодня Михаил Мамаев приехал в Хабаровск и рассказал на пресс-конференции о своей работе на Донбассе. Военкор рассказал заместителю главного редактора ИА AmurMedia Любови Ахремцовой истории, которые он видел своими глазами.