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Генерал развеял миф о «нулевом» космонавте, погибшем до полета Гагарина

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Легенда о «нулевом» космонавте, якобы погибшем в космосе до полета Юрия Гагарина, — это глупость, заявил РИА Новости первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского генерал-майор Вячеслав Марков, который принимал участие в обучении первых космонавтов.
Источник: © РИА Новости

9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Земли.

«Абсолютно точно я знаю, что это глупость. Также было много сказок про его (Гагарина — ред.) гибель», — ответил Марков на вопрос о том, были ли у Советского Союза неудачные попытки запустить человека в космос.

По его словам, до полета Гагарина погиб лишь один человек, зачисленный в отряд космонавтов, — Валентин Бондаренко. 23 марта 1961 года, за 20 дней до полета первого человека в космос, он погиб в барокамере во время предполетных испытаний. Клочок ваты попал на электроплиту, и огонь перешел на тренировочный костюм космонавта. Бондаренко умер от ожогового шока.

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