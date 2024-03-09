Генерал развеял миф о «нулевом» космонавте, погибшем до полета Гагарина

По его словам, до полета Гагарина погиб лишь один человек, зачисленный в отряд космонавтов, — Валентин Бондаренко. 23 марта 1961 года, за 20 дней до полета первого человека в космос, он погиб в барокамере во время предполетных испытаний. Клочок ваты попал на электроплиту, и огонь перешел на тренировочный костюм космонавта. Бондаренко умер от ожогового шока.