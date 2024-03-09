Семь девочек родились в Иркутской области 8 марта

Глава региона поздравил семьи Приангарья с рождением детей. И подметил, что теперь каждый год, 8 марта, для них будет двойной праздник! Также Игорь Кобзев пожелал младенцам и им родителям крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.