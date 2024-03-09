17 марта в городских парках омичи проводят зиму и сожгут чучело

Так, с 12.00 в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ и ОП «Советский» целый день будут ждать разные мероприятия, творческие номера, розыгрыши, традиционные масленичные игры, блины, фотозоны и сожжение чучела (его сожгут в 16.30).
Множество активностей пройдёт и в большереченском музее-заповеднике «Старина Сибирская» 16 и 17 марта. Запись на них уже открыта. Организаторы обещают 20 видов блинов с разными начинками и по разным рецептам.
В этом году Масленица припозднилась: если в 2023-м она стартовала 20 февраля, то в этом году придёт 11 марта. Мы писали, какие обычаи следует соблюдать в масленичную неделю и что нельзя делать в праздничные дни.