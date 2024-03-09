Может утонуть за 2 минуты. Врач дала советы взрослым, как уберечь детей

Детская травма может привести к тяжёлым последствиям, а иногда и к гибели ребёнка. Врач по медицинской профилактике «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Лилия Егорова рассказывает, как обезопасить ребёнка.
Как избежать ожогов?
Ожоги — наиболее распространенные травмы. Дети часто опрокидывают на себя, оставленные родителями без присмотра кастрюли, чайники с горячей водой, чашки с чаем или кофе.
Ожогов можно избежать, если:
держать детей подальше от горячей плиты, пищи, утюга и других нагревательных приборов;
не допускать маленьких детей к источникам открытого огня-газовым плитам, каминам, печам;
убрать в недоступное для детей место легковоспламеняющиеся жидкости, спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни и другую пиротехническую продукцию;
при купании, мытье рук малыша следует сначала открыть кран с холодной водой и проверить температуру воды самому;
когда вы раскладываете горячую пищу по тарелкам, прежде чем кормить ребёнка попробуйте еду или питье сами, чтобы ребёнок не обжёг слизистую рта;
кастрюли и сковородки следует ставить ручками внутрь плиты так, чтобы дети не смогли опрокинуть на себя горячую пищу.
Как избежать падений?
Падения — распространенная причина ушибов у детей до 5 лет, переломов, а нередко серьёзных травм, приводящих к инвалидизации, а иногда и к смерти.
Не разрешайте детям «лазить» в опасных местах и устанавливайте надёжные ограждения, решётки на ступеньках, лестничных пролетах, окнах и балконах. Важно понимать, что противомоскитная сетка не спасёт и только создаёт ложное чувство безопасности. Не оставляйте около открытого окна стулья — с них ребёнок может забраться на подоконник. Открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям.
Как избежать удушья?
Удушье (асфиксия) — 25% всех случаев асфиксий бывает у детей в возрасте до года из-за беспечности взрослых — это может быть аспирация пищей, прижатие грудного ребёнка к телу взрослого во время сна в одной постели, закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушками.
Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки — это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья, которое может привести к смерти. Нельзя исключить возможность попадания мелких предметов в дыхательные пути ребёнка, даже если никто не видел, что ребёнок положил что-нибудь в рот.
И никогда не оставляйте маленького ребёнка одного при купании. Дети могут утонуть за две минуты даже в небольшом количестве воды. Обязательно и надёжно закрывайте колодцы, ванны, бочки, вёдра с водой. И учите детей плавать с раннего возраста.
Как избежать отравлений?
60% всех случаев отравлений — это отравления детей лекарствами из домашней аптечки. Медикаменты ребёнку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Например, неправильное применение и передозировка антибиотиков у маленьких детей могут привести к глухоте. Хранить медикаменты необходимо в местах совершенно недоступных для детей.
Отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжёлое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают опасны не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду.
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов и тем более в доступных детям местах.
Следите за ребёнком при прогулках в лесу: ядовитые грибы и ягоды — возможная причина тяжёлых отравлений.
Отравление угарным газом крайне опасно для детей и сопровождается смертельным исходом в 80% случаев. Неукоснительно соблюдайте правила противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей, особенно там, где есть открытый огонь (печи, камины, бани и т. д.).