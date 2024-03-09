Может утонуть за 2 минуты. Врач дала советы взрослым, как уберечь детей

60% всех случаев отравлений — это отравления детей лекарствами из домашней аптечки. Медикаменты ребёнку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Например, неправильное применение и передозировка антибиотиков у маленьких детей могут привести к глухоте. Хранить медикаменты необходимо в местах совершенно недоступных для детей.