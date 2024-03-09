Тигр без пальца, пойманный в Хабаровском крае, не вернётся в дикую природу

Тигр, пойманный в Хабаровском крае, восстанавливается после операции в Приморье. Хищнику успешно удалили повреждённую фалангу с когтем, но охотиться он уже не сможет, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Напомним, взрослый самец амурского тигра был отловлен в феврале возле села Бичевая района имени Лазо. При осмотре выяснилось, что зверь попал в браконьерский капкан, лишился двух пальцев и сломал запястье, а также повредил зубы, когда выбирался на свободу. Из-за травм он не мог нормально охотиться и в поисках доступной пищи пришёл к людям.
«Характер травм говорит о том, что подвижность лапы уже не вернуть. Вероятно, зверь поедет в зоопарк, но пока мы не можем говорить об этом в качестве утверждения. Окончательное решение о его дальнейшей судьбе примет комиссия при Росприроднадзоре», — прокомментировал «АиФ-Дальинформ» генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Сейчас хищник восстанавливает силы, оставаясь под наблюдением специалистов Центра. Накануне организация опубликовала видео, на котором видно, как он наслаждается приходом весны и греется на солнце.