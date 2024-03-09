Тигр без пальца, пойманный в Хабаровском крае, не вернётся в дикую природу

Напомним, взрослый самец амурского тигра был отловлен в феврале возле села Бичевая района имени Лазо. При осмотре выяснилось, что зверь попал в браконьерский капкан, лишился двух пальцев и сломал запястье, а также повредил зубы, когда выбирался на свободу. Из-за травм он не мог нормально охотиться и в поисках доступной пищи пришёл к людям.