Хабаровскую гору Наташа оборудовали уникальной станцией

Уникальную станцию для мониторинга сейсмологической обстановки и погоды установили участники экспедиции на Баджальский хребет в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Оборудование разработали учёные Тихоокеанского госуниверситета, а помогли установить в труднодоступной местности на вершине горы Наташа участники туристического клуба «Край света». Подробности экспедиции корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в эксклюзивном интервью рассказал руководитель турклуба Константин Рябинкин.
— Мы с коллегами занимаемся сборкой и установкой недорогих, но доказавших большую эффективность небольших сейсмостанций. Регион у нас может быть подвержен 6−8-балльным землетрясениям. Поэтому наблюдение за сейсмологической обстановкой очень важно, — объяснил молодой учёный Константин Рябинкин. — Для установки на одной из вершин Баджала мы усовершенствовали свою разработку. Помимо наблюдения сейсмологической обстановки она будет вести и метеорологический мониторинг. Оборудование весом 45 кг три дня тащили в гору по очень глубокому снегу. У меня в походе даже одна лыжа сломалась. Установили станцию на вершине горы Наташа. Высотой она больше 2 км. Почему именно там? Туда добивает сигнал сотовой связи, поэтому есть возможность передавать через интернет данные.
Автономное питание обеспечат солнечные батареи. Напомним, на территории Хабаровского края работает всего лишь шесть сейсмостанций с поставленным японцами и американцами оборудованием. Две из них уже вышли из строя. По понятным причинам — обновления оборудования не происходит. Причём классические сейсмостанции стоят миллионы рублей. Создаваемые же сотрудниками ТОГУ портативные станции обходятся порядка 70 тысяч рублей за каждую. Несколько таких минисейсмостанций уже установлены в Хабаровске и районах края.
В этом году проект ТОГУ по построению комплексной системы анализа сейсмических данных на основе использования нейросетевых методов обработки данных получил поддержку Российского научного фонда. Грант в 21 миллион рублей рассчитан на три года.
Помимо автоматической сейсмометеостанции на горе Наташа участники этого похода посетили ещё ряд вершин Баджала. Там они оборудовали тригонометрические пункты для определения точных географических координат. По проекту «Вершины Хабаровского края», каждый тригопункт украшен флагом нашего региона, оборудован табличкой с информацией о горе, на которой установлен, и посвящён одному из православных святых.