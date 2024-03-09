Хабаровскую гору Наташа оборудовали уникальной станцией

— Мы с коллегами занимаемся сборкой и установкой недорогих, но доказавших большую эффективность небольших сейсмостанций. Регион у нас может быть подвержен 6−8-балльным землетрясениям. Поэтому наблюдение за сейсмологической обстановкой очень важно, — объяснил молодой учёный Константин Рябинкин. — Для установки на одной из вершин Баджала мы усовершенствовали свою разработку. Помимо наблюдения сейсмологической обстановки она будет вести и метеорологический мониторинг. Оборудование весом 45 кг три дня тащили в гору по очень глубокому снегу. У меня в походе даже одна лыжа сломалась. Установили станцию на вершине горы Наташа. Высотой она больше 2 км. Почему именно там? Туда добивает сигнал сотовой связи, поэтому есть возможность передавать через интернет данные.