Тайгинским железнодорожникам не доплатили 140 тыс. рублей

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в Тайге после проверки транспортного прокурора суд обязал выплатить деньги работникам железнодорожного предприятия. Правоохранители проверяли исполнение трудового законодательства АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление».
Выяснилось, что четырём работникам локомотивных бригад зарплату рассчитали не в полном объёме и не заплатили за вечернее время и сверхурочные работы.
Прокурор направил в суд иск о взыскании с организации неначисленной и невыплаченной заработной платы. Суд удовлетворил требования и обязал акционерное общество выплатить людям деньги в общей сумме 140 тыс. рублей.
Также мы писали, что прокопчанам выплатили 29 млн рублей долгов по зарплате за ноябрь и декабрь после вмешательства прокуратуры. Всего же кемеровчанам нужно 200 тыс. рублей в месяц для счастья.