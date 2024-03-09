В омском роддоме № 2 нашли серьезные нарушения

После проверки прокурором надзорное ведомство обнаружило, что в родильном доме не была выполнена повторная огнезащитная обработка, отсутствует аварийное освещение, а стены коридоров облицованы пожароопасными МДФ-панелями, на кровле нет ограждений.
Главный врач учреждения сообщил, что ранее обращался в Минздрав с просьбой выделить средства на исправление всех выявленных нарушений. Суд потребовал от министерства выделить средства до начала лета.
Ранее в Роддоме № 2 была проведена проверка Роспотребнадзором. Специалисты выявили, что сами стены на складе, в коридоре и помещении для стирки облагаются штукатуркой и имеют повреждения на покрытии. Также стены и потолок в столовой и буфете гинекологического отделения находятся в плохом состоянии. Напомним, ранее мы писали, что омского бизнесмена заставили через суд снести гостиницу и баню на Мельничной.