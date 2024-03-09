В омском роддоме № 2 нашли серьезные нарушения

Ранее в Роддоме № 2 была проведена проверка Роспотребнадзором. Специалисты выявили, что сами стены на складе, в коридоре и помещении для стирки облагаются штукатуркой и имеют повреждения на покрытии. Также стены и потолок в столовой и буфете гинекологического отделения находятся в плохом состоянии. Напомним, ранее мы писали, что омского бизнесмена заставили через суд снести гостиницу и баню на Мельничной.