Более 200 учащихся школ Хабаровска посетили экоуроки с января 2024 года

Особый интерес у ребят вызвали видеозарисовки из жизни зверей в дикой природе с фотоловушек. Для школьников постарше сотрудники министерства природных ресурсов края подготовили урок по теме «Переработка и обезвреживание отходов в Хабаровском крае». В рамках занятия ребята получили базовые знания в вопросах обращения с отходами: как ведется переработка вторсырья в Хабаровском крае, какие виды продукции можно получить из отходов, как правильно их сортировать.