Более 200 учащихся школ Хабаровска посетили экоуроки с января 2024 года

Серия уроков экологического просвещения, организованная министерством природных ресурсов, проводится в рамках масштабной эколого-просветительской деятельности. Новый учебный год с участием экологов стартовал в крае в январе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, и Года молодежи в Хабаровском крае, объявленного Губернатором Михаилом Дегтяревым, активно ведется эколого-просветительская деятельность — на экоуроках за два месяца побывали уже 200 учащихся школ Хабаровска. Как отметили в ведомстве, запрос от учебных заведений на проведение подобных занятий растет год от года.
Особый интерес у ребят вызвали видеозарисовки из жизни зверей в дикой природе с фотоловушек. Для школьников постарше сотрудники министерства природных ресурсов края подготовили урок по теме «Переработка и обезвреживание отходов в Хабаровском крае». В рамках занятия ребята получили базовые знания в вопросах обращения с отходами: как ведется переработка вторсырья в Хабаровском крае, какие виды продукции можно получить из отходов, как правильно их сортировать.
Отметим, что в 2024 году в крае планируется создание сети мини-лабораторий экономии ресурсов.