Хабаровчан зовут на конкурс туристических и культурных брендов

Участвовать могут подростки с 14 до 17 лет, а также молодые люди с 18 до 30 лет. На конкурс нужно представить работу с локальным брендом. Этом может быть природная или архитектурная достопримечательность, колоритное блюдо национальной кухни. А может быть вы считаете культурным брендом региона человека? Такие идеи тоже принимаются, отмечают организаторы.
Заявки можно отправлять до 20 мая 2024 года, итоги конкурса будут подводить в Москве. Весь процесс — онлайн на сайте проекта конкурс.живоенаследие.рф. В проекте могут быть соавторы — до двух человек. Главное — подготовить описание предлагаемого бренда ощущения и впечатления от него. Победители конкурса получат сертификаты и ценные призы.