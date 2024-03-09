Хабаровчан зовут на конкурс туристических и культурных брендов

Участвовать могут подростки с 14 до 17 лет, а также молодые люди с 18 до 30 лет. На конкурс нужно представить работу с локальным брендом. Этом может быть природная или архитектурная достопримечательность, колоритное блюдо национальной кухни. А может быть вы считаете культурным брендом региона человека? Такие идеи тоже принимаются, отмечают организаторы.