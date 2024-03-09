Хабаровские активисты «Движения Первых» приняли участие в профильной смене

— Основная цель профильной смены — передать новые знания активистам движения и научить их организовывать крупные события в своем городе или деревне. В течение десяти дней участники реализуют социальные проекты и лучшие волонтерские инициативы. По окончании смены, активисты поделятся своим опытом с сверстниками и помогут другим присоединиться к «Движению Первых», — рассказала заместитель председателя совета Хабаровского регионального отделения «Движение Первых» Валентина Левкова.