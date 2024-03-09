Хабаровские активисты «Движения Первых» приняли участие в профильной смене

«Время Первых. Губернаторский колледж управления» начал работу в Хабаровском крае в детском центре «Созвездие». Организованное «Движением Первых» событие продлится до 18 марта и соберет 130 участников, которые изучают проекты и миссию РДДМ.
— Основная цель профильной смены — передать новые знания активистам движения и научить их организовывать крупные события в своем городе или деревне. В течение десяти дней участники реализуют социальные проекты и лучшие волонтерские инициативы. По окончании смены, активисты поделятся своим опытом с сверстниками и помогут другим присоединиться к «Движению Первых», — рассказала заместитель председателя совета Хабаровского регионального отделения «Движение Первых» Валентина Левкова.
В рамках смены будут проводиться мастер-классы, обучающие курсы, интерактивные занятия, проектные сессии и встречи с интересными людьми. В конце смены каждый участник получит индивидуальный план для развития своих навыков.