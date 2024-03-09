50 из 81 новых автобусов Иркутска поставили на Ленинский округ

Кроме автобусов, на встрече обсудили развитие территории Иркутска-2, связанные с ростом объёмов производства авиазавода. Это модернизация ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Так, уже в 2024 году будет капитально отремонтирован участок улицы Ленинградская от Новаторов до Маршала Говорова, а на улице Новаторов будет сделано две парковки на 435 машиномест.