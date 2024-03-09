50 из 81 новых автобусов Иркутска поставили на Ленинский округ

Об этом на встрече с общественниками Иркутска-2 заявила глава комитета по управлению округом Елена Фёдорова, сообщает пресс-служба мэрии города.
Автобусы будут работать на маршрутах, которые связывают Ново-Ленино и Иркутск-2 с другими микрорайонами Иркутска, в том числе увеличено количество автобусов на маршрутах № 28Р и № 57.
Кроме автобусов, на встрече обсудили развитие территории Иркутска-2, связанные с ростом объёмов производства авиазавода. Это модернизация ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Так, уже в 2024 году будет капитально отремонтирован участок улицы Ленинградская от Новаторов до Маршала Говорова, а на улице Новаторов будет сделано две парковки на 435 машиномест.
Рассматриваются варианты развития жилищного строительства в микрорайоне Иркутск-2 с реализацией механизма комплексного развития территорий вблизи авиазавода. В том числе прорабатывается вариант строительства детского сада на улице Авиастроителей на 110 мест и включения школы-интерната № 13 и гимназии № 3 в федеральную программу модернизации на 2025 год.