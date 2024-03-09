Летим в Сочи: во сколько обойдется жителям Прикамья полет к Черному морю

Пора, самая пора задумываться о летнем (или весеннем) отпуске. Например, о полетах в Сочи, где летом очень темные и теплые ночи. Но и весной на черноморском побережье можно неплохо отдохнуть.
Авиакомпании уже начали продажи билетов из городов Приволжья в Сочи.
Из Перми.
Из Перми в Сочи этим летом будут летать самолеты пяти авиакомпаний.
В апреле — мае «Аэрофлот» организует рейсы по понедельникам, средам и пятницам. А с 1 июня по 30 сентября они будут проходить каждый день. Время в пути — 4 часа. В апреле билет в одну сторону можно купить за 11 675 рублей, в мае и летом их стоимость начинается от 13 475 рублей.
Рейсы Nordwind в апреле — мае будут проходить по понедельникам и четвергам, а с 3 июня по 26 сентября — три раза в неделю, в понедельник, четверг и субботу. Весной и в начале июня можно купить билет за 8775 рублей, а летом их цена составит от 10 до 20 тысяч.
Самолеты «Уральских авиалиний» будут летать из Перми в Сочи с июня по октябрь, два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов на первые рейсы — от 13 940 рублей, затем от 15 940 рублей.
Рейсы Smartavia с 5 июня по 27 сентября будут проходить два раза в неделю, по средам и пятницам. Билеты стоят от 13 тысяч.
Авиакомпания «Икар» будет летать с 6 июня по 24 октября, один раз в неделю, по четвергам. Билеты — от 8775 рублей.
Прямые рейсы «Победы» из Перми до Сочи будут проходить ежедневно, билеты весной можно купить за 10 499 рублей, летом их цена от 14 999 рублей.
Из Самары.
От Самары полет до Сочи займет чуть более трех часов. Самолеты «Аэрофлота» будут летать ежедневно. Стоимость билетов — от 10 085 рублей.
Рейсы «Уральских авиалиний» из Самары в Сочи планируются по вторникам и средам, пятницам и субботам, билеты стоят от 7895 рублей.
Авиакомпания «Победа» будет летать в Сочи в апреле три раза в неделю, в мае — четыре, а с июня по октябрь — пять дней в неделю. Билеты — от 6474 рублей.
Рейсы Smartavia будут проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Стоимость билетов начинается с 6707 рублей.
Авиакомпания Nordwind будет совершать полеты с 3 июня по 16 сентября по понедельникам, а с 27 сентября по 25 октября — по пятницам. Летом улететь в Сочи можно не дешевле, чем за 7663 рубля, а осенью билеты стоят от 6166 рублей.
Из Татарстана.
В Сочи из Казани с 31 марта по 28 августа можно летать ежедневно самолетами «Победы». Время в пути составит 3 часа 40 минут, а стоимость билетов начинается с 6608 рублей.
С 22 июня по 30 сентября ежедневные рейсы из столицы Татарстана на Черное море будет совершать «Аэрофлот». Билеты стоят от 8792 рублей.
Рейсы авиакомпании Nordwind с 5 апреля по 25 мая будут проходить по пятницам. А с 31 мая по 4 октября — три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Весной стоимость билетов — от 7590 рублей, летом и осенью — от 8780 рублей.
«Уральские авиалинии» с июня до конца октября будут летать четыре раза в неделю. Билеты — от 7538 рублей.
Smartavia организует полеты с 31 мая по 29 сентября по средам и пятницам. Стоимость билетов — от 8486 рублей.
Из Башкирии.
Рейсы «Аэрофлота» из Уфы в Сочи будут проходить ежедневно с 22 июня по 1 октября, а в апреле и мае — три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 45 минут. Билеты стоят от 8645 рублей.
Ежедневно будут проходить и рейсы «Победы» — со 2 июня по 26 октября. В апреле — четыре раза в неделю, в мае — пять. Стоимость билетов — от 4741 рубля.
Рейсы Smartavia будут проходить по средам и пятницам. Билеты — от 5256 рублей.
Авиакомпания «Икар» организует полеты в апреле — мае четыре раза в неделю.
Рейсы авиакомпании Nordwind состоятся четыре раза в неделю. Билеты — от 8006 рублей.
«Уральские авиалинии» будут летать по понедельникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов — от 8210 рублей.
По вторникам, пятницам и воскресеньям пройдут рейсы «ЮТэйр», билеты — от 9553 рублей. В эти же дни состоятся полеты авиакомпании «Нордстар», билеты — от 13 997 рублей.
Из Удмуртии.
Из Ижевска в Сочи все лето ежедневно летают самолеты «Ижавиа». В марте — апреле — три раза в неделю, в мае — пять раз. Время в пути — 3 часа 30 минут. Билеты — от 9894 рублей.
Из Нижнего Новгорода.
Полет до Сочи займет от 3 часов 20 минут до 3 часов 55 минут.
Самолеты «Аэрофлота» с 1 июня по 30 сентября будут летать ежедневно, а в октябре — четыре раза в неделю. Стоимость билетов — от 11 546 рублей.
Рейсы Smartavia будут проходить три раза в неделю, по вторникам, субботам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается с 6112 рублей.
Авиакомпания Nordwind летом будет совершать полеты пять раз в неделю. Билеты от 6725 рублей.
Авиакомпания «Икар» организует полеты в апреле — мае три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
Из Оренбурга.
Рейсы Smartavia с 1 июня по 31 августа будут проходить по вторникам, субботам, четвергам. Время в пути — 3 часа 15 минут. Билеты — от 9185 рублей.
Самолеты «Икара» с 1 апреля по 28 августа будут летать четыре раза в неделю.
Из Пензы.
С 1 апреля по 31 августа по понедельникам и субботам будут летать самолеты компании «Азимут». Время в пути — 2 часа 50 минут. Билеты — от 6556 рублей.
Из Саратова.
Авиакомпания «Победа» организует ежедневные рейсы с 3 мая по 31 августа. Время в пути 2 часа 55 минут. Билеты — от 5175 рублей.
Из Ульяновска.
Рейсы «Икара» в Сочи будут проходить по пятницам с 7 июня по 30 августа. Время в пути — 3 часа 15 минут.
Авиакомпания Nordwind организует рейсы по воскресеньям с 31 марта по 20 октября. Билеты — от 6007 рублей.