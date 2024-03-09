Летим в Сочи: во сколько обойдется жителям Прикамья полет к Черному морю

В апреле — мае «Аэрофлот» организует рейсы по понедельникам, средам и пятницам. А с 1 июня по 30 сентября они будут проходить каждый день. Время в пути — 4 часа. В апреле билет в одну сторону можно купить за 11 675 рублей, в мае и летом их стоимость начинается от 13 475 рублей.