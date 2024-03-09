Красноярский край готовится к паводкам

— Перед началом паводкоопасного периода рекомендуем гражданам начать подготовку, — призывают спасатели. — В первую очередь это касается жителей частного сектора, которые проживают в пониженных участках местности. Заблаговременно уберите с придомовой территории скопившийся за зиму снег и мусор. Очистите водоотводные каналы и стоки; из погребов достаньте зимние заготовки, в домах поднимите имущество выше уровня пола. Кроме того, рекомендуем заранее подготовить ценные вещи и документы на случай эвакуации.