Красноярский край готовится к паводкам

По прогнозам специалистов ГУ МЧС России по Красноярскому краю, первых паводков нам стоит ждать в третьей декаде марта — первой декаде апреля. Основную опасность в это время представляет подтопление низин и частных домовладений.
— Перед началом паводкоопасного периода рекомендуем гражданам начать подготовку, — призывают спасатели. — В первую очередь это касается жителей частного сектора, которые проживают в пониженных участках местности. Заблаговременно уберите с придомовой территории скопившийся за зиму снег и мусор. Очистите водоотводные каналы и стоки; из погребов достаньте зимние заготовки, в домах поднимите имущество выше уровня пола. Кроме того, рекомендуем заранее подготовить ценные вещи и документы на случай эвакуации.
Первые подтопления могут встречаться уже прямо сейчас — в связи с повышением температуры. В таких случаях необходимо сразу же звонить по телефону 112.