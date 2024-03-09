Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории

«Набережную Терешковой обязательно откроют в ближайшие дни, до юбилея Крымской весны. Все основные виды работ там завершены, идет работа по принятию объекта в эксплуатацию. Согласования Ростехнадзора, Росприроднадзора и других ведомств получены. Открытие состоится со дня на день», — сказал глава крымского правительства.
Гоцанюк добавил, что в Евпатории также решаются актуальные для города проблемы уборки и вывоза мусора, а также высадки зеленых насаждений и обрезки деревьев, которая, по его словам, «вышла из-под контроля местной администрации».
«Эти работы сейчас проводятся и будут проводиться до тех пор, пока мы полностью не очистим город от мусора», — отметил он.
Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5 — 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.