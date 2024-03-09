На огромном колесе обозрения в Омске прошло массовое караоке

8 марта в парке «Вокруг света» в Омске прошло первое в России массовое караоке на самом высоком колесе обозрения за Уралом. В честь Международного женского дня выступила кавер-группа «Форсаж», порадовав гостей яркими музыкальными номерами.
Особенным моментом стало массовое караоке. В нём участвовали ученики школы эстрадного вокала Анны Шинковой и просто смелые омичи. Вместе они исполнили трогательные и популярные песни.
Массовое караоке на самом высоком колесе обозрения стало ярким примером того, как современные развлекательные форматы могут соединить веселье, музыку и великолепные виды города.
Это уникальное событие подарило участникам и зрителям незабываемые впечатления, а также продемонстрировало возможности парка «Вокруг света» в создании оригинальный и захватывающих мероприятий.