Вселенская родительская суббота: православные поминают предков

Священники рассказали, что у православных в литургическом календаре есть 8 особых дней, во время которых поминают предков. Их называют родительскими субботами — это Мясопустная за две недели до Великого поста, три субботы во время Великого поста, Радоница, Троицкая суббота, День поминовения православных воинов и Димитриевская родительская суббота.