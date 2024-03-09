Вселенская родительская суббота: православные поминают предков

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Православная церковь отмечает сегодня Вселенскую мясопустную родительскую субботу, в храмах пройдут особые поминальные службы, а вечером верующие накроют дома столы, чтобы помянуть усопших предков.
Согласно церковным канонам, поминальные службы в честь Вселенской родительской субботы начались накануне, в пятницу вечером. Были отслужены великие панихиды, во время которых священники упомянули всех усопших поименно — верующие за несколько дней подали записки с именами своих умерших родственников, предков.
«Непосредственно 9 марта в храмах пройдет заупокойная Божественная литургия, а также общая панихида», — рассказали Sputnik в Белорусском экзархате.
На поминальную родительскую субботу в православии принято приносить продукты в храм — конфеты, яблоки, хлеб оставляют на специальном столике, который называется канун. Вечером верующие сядут за поминальный ужин. Во время которого зажгут свечи, съедят кашу и будут вспоминать всех усопших.
Священники рассказали, что у православных в литургическом календаре есть 8 особых дней, во время которых поминают предков. Их называют родительскими субботами — это Мясопустная за две недели до Великого поста, три субботы во время Великого поста, Радоница, Троицкая суббота, День поминовения православных воинов и Димитриевская родительская суббота.
Мясопустная суббота, которая в этом году приходится на 9 марта, всегда бывает перед неделей о Страшном суде. Потом наступает Масленичная неделя.
С 11 марта у православных наступает запрет на употребление мяса, но сырные, сладкие или овощные начинки в блинах разрешены. А после Масленицы, которую в 2024 году отметят 17 марта, начнется Великий пост.