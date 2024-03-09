Невольные мигранты. Какие завезённые животные и растения прижились в Крыму

«Сейчас на международном уровне принято решение — никаких завозов, никаких попыток улучшить природу, — пояснил профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Иванов. — Если говорить о Крыме, то наш опыт показал: без последствий появление “пришельцев” никогда не оставалось. Ондатру завезли — и она вытеснила выхухоль. Привезли кабана, в том числе с Дальнего Востока — вместе с ним завезли и клеща с вирусом энцефалита. В Крым и белку доставили… и что хорошего? Как пушной зверёк — ноль: не та у нас зима, поэтому шкурка — дрянь, а гнёзда птиц разоряет исправно. Хорошо, что белка хоть не стала массовым видом, при большой численности вымирает по причине эпизоотий».