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В Перми владельцам собак предлагают выгуливать их на специальных площадках

Места для выгула животных открыты в Перми в городских лесах.
Источник: Комсомольская правда

Во всех пермских дворах на подтаявшем снегу отчетливо выделяются последствия выгула собак. И если в будни по утрам у их хозяев просто нет времени идти куда-то дальше, то в выходные дни выгуливать собак можно на специальных площадках.

Городская администрация напомнила, что такие открыты в городских лесах: в Мотовилихе рядом с НПО «Биомед», в Левшино рядом с улицей Генерала Черняховского, в Черняевском лесу возле остановки «Парк Балатово», в Нижней Курье вблизи улицы Хабаровской, рядом с остановкой «Адмирала Ушакова», рядом с парком «Оранжевое лето», в микрорайоне Пролетарский на улице Костычева.

— Площадки имеют ограждение, обустроены снарядами для дрессировки собак и конструктивными элементами для их выгула, для отдыха владельцев установлены скамейки, — сообщили в мэрии.

флора и фауна