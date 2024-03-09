В Перми владельцам собак предлагают выгуливать их на специальных площадках

Во всех пермских дворах на подтаявшем снегу отчетливо выделяются последствия выгула собак. И если в будни по утрам у их хозяев просто нет времени идти куда-то дальше, то в выходные дни выгуливать собак можно на специальных площадках.
Городская администрация напомнила, что такие открыты в городских лесах: в Мотовилихе рядом с НПО «Биомед», в Левшино рядом с улицей Генерала Черняховского, в Черняевском лесу возле остановки «Парк Балатово», в Нижней Курье вблизи улицы Хабаровской, рядом с остановкой «Адмирала Ушакова», рядом с парком «Оранжевое лето», в микрорайоне Пролетарский на улице Костычева.
— Площадки имеют ограждение, обустроены снарядами для дрессировки собак и конструктивными элементами для их выгула, для отдыха владельцев установлены скамейки, — сообщили в мэрии.