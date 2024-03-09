Можно ли иметь второе гражданство в Узбекистане

Сначала органы обязаны проверить информацию о том, что вы действительно получили второе гражданство. Подтвердив данные, вас предупредят о том, что если вы не откажетесь от иностранного гражданства вовремя, вас могут лишить гражданства Узбекистана. Затем вы должны подписать расписку об ознакомлении. Также вам детально разъяснят положения законодательства о гражданстве и последствия неотказа от гражданства другой страны.