Можно ли иметь второе гражданство в Узбекистане

Двойное гражданство подразумевает наличие у человека двух паспортов разных государств, у которых есть соответствующие соглашения. Человек с двойным гражданством сохраняет полные права и обязанности в обеих странах. Например, такой договор есть между Россией и Таджикистаном. В Узбекистане данная практика отсутствует и запрещена законом.
Второе гражданство означает, что у человека есть паспорт другой страны, однако каждое из государств считает его своим гражданином. То есть это не запрещено, но паспорт другой страны у нас не признается, вы будете считаться только гражданином Узбекистана.
Владеть вторым гражданством в республике формально не запрещено. Об этом в 2021 году говорил заместитель начальника главного управления по миграции и оформления гражданства МВД Дильшодбек Муродбеков. Но согласно статье 22 Конституции Узбекистана, для всей территории республики устанавливается единое гражданство. Также в статье 12 закона «О гражданстве Республики Узбекистан» написано, что в Узбекистане «не признается принадлежность граждан Республики Узбекистан к гражданству иностранного государства».
То есть гражданин Узбекистана, имеющий одновременно гражданство и Узбекистана, и другого государства — не может уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, если он не оформлял выход из гражданства, который лично подписывает президент страны.
Получение второго гражданства может стать поводом для утраты гражданства Узбекистана. Вас, грубо говоря, могут выселить из страны, лишив гражданства, так как вы уже гражданин другого государства. И вы никак не сможете на это повлиять.
Сначала органы обязаны проверить информацию о том, что вы действительно получили второе гражданство. Подтвердив данные, вас предупредят о том, что если вы не откажетесь от иностранного гражданства вовремя, вас могут лишить гражданства Узбекистана. Затем вы должны подписать расписку об ознакомлении. Также вам детально разъяснят положения законодательства о гражданстве и последствия неотказа от гражданства другой страны.
Органы и консульства не могут самостоятельно лишить человека гражданства. Это входит в полномочия президента, который издает указ на основании соответствующих документов. Некоторое время, до объявления об утрате гражданства Узбекистана, вы будете гражданином одновременно двух государств. Часто процесс выхода из гражданства затягивается. В любом случае вас не могут привлечь ни к какой ответственности в Узбекистане.
Перечень лиц, лишенных гражданства, размещается на сайте правительства. После этого появляется возможность оформить справку об утрате гражданства Узбекистана. Затем нужно сдать узбекский паспорт в посольство или консульство РУз.
Лицо, принявшее гражданство иностранного государства, обязано сообщить о данном факте в течение 30 дней в ОВД, посольство либо консульство Узбекистана в стране пребывания. Иначе вас могут привлечь к ответственности.
Какое конкретно наказание предусмотрено за неуведомление о получении второго гражданства редакции UzNews.uz, к сожалению, выяснить не удалось. Ответственные лица не смогли дать нам внятный ответ.
Что делать, если хочу вернуться в Узбекистан
Если решение о лишении вас гражданства Узбекистана принято еще не было, пересекать границу можно только по действующему узбекскому паспорту.
В случае, если вы приезжаете в Узбекистан по загранпаспорту второй страны, необходимо иметь при себе документ об утрате гражданства Узбекистана (если он уже имеется).
Если же вы передумали иметь паспорт другой страны и хотите снова стать гражданином Узбекистана, то согласно статье 22 закона «О гражданстве Республики Узбекистан» вы можете это сделать, но только если оно не было утрачено в соответствии с одним из двух нижеперечисленных пунктов статьи 25 «Основания для утраты гражданства Республики Узбекистан» того же закона.
Пункт «А» — поступление лица на военную службу, на службу в органы безопасности, правоохранительные органы, органы государственной власти и управления иностранного государства.
Пункт «Г» — лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства, либо путем совершения преступлений против мира и безопасности.
Если прекращение гражданства было связано с одним из двух этих пунктов, вы не имеете права подавать на восстановление гражданства.
Оформление документов по ходатайству о восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан осуществляется в порядке, установленном статьями 19, 37 и 38 настоящего закона. В ходатайстве должны указываться причины прекращения гражданства Республики Узбекистан. Восстановить гражданство можно только один раз.
Как оформить выход из гражданства. Для оформления выхода из гражданства РУз необходима личная явка заявителя в консульский отдел посольства.
Перечень необходимых материалов для выхода из гражданства Республики Узбекистан (все документы должны быть представлены в 2-х экземплярах):
1) заявление о выходе из гражданства на имя президента Республики Узбекистан (см. образец);
2) анкета-заявление (см. образец);
3) автобиография (см. образец);
4) цветная фотография 45×55 мм (4 шт.);
5) оригинал биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан (также копии всех страниц паспорта);
6) оригинал паспорта иностранного государства (также копия страницы, где имеются установочные данные и фото владельца);
7) нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на выход заявителя из гражданства Республики Узбекистан;
8) копия свидетельства о заключении брака (если состоит в браке);
9) копия свидетельства о рождении ребенка (если имеются несовершеннолетние дети).