В кузбасском минздраве рассказали, как привлекают врачей в поликлиники

Под постом губернатора Сергея Цивилева об открытии новой поликлиники в новокузнецком Абашево жительница региона пожаловалась на отсутствие врачей:
«Пора роботов посадить. Специалистов в поликлиниках нет нигде. Страшно, что в детских тоже нет».
В ответ на это представители Минздрава Кузбасса сообщили, что для усиления кадрового состава руководители медорганизаций размещают вакансии на порталах работы, организуют дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.
«При отсутствии в поликлинике по месту прикрепления нужного специалиста участковым терапевтом выдаётся направление по форме 057/у в другое лечебно-профилактическое учреждение, которое также оказывает медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования», — дополняют сотрудники министерства.
Мы писали, что с 1 марта всем бюджетникам вновь поднимут зарплату на 7,7%. Среди этих категорий и врачи. Также в Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медиков.