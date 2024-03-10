«Худенький мальчишка в больших сапогах»: первый учитель Юрия Гагарина сохранила воспоминания о космонавте в Иркутске

9 марта 2024 года легендарному советскому космонавту Юрию Гагарину могло исполниться 90 лет! Первый в мировой истории человек, совершивший полет в космическое пространство, родился 9 марта 1934 года. Но каким он был до славы и почета? Ответ на этот вопрос знает Светлана Левинсон из Иркутска. Сибирячка является дочкой Нины Кондратенковой, первого учителя Юрия Гагарина. К сожалению, педагог скончалась в 2013 году, но в их семье все еще живет память о маленьком худощавом, но озорном мальчишке Юре. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«Знакомьтесь, дети! Это Юра»
Встреча Нины Кондратенковой-Лебедевой, которая только окончила педучилище, и маленького Юры произошла в городе Гжатск. Молодому учителю без опыта поручили вести третий класс, в который впервые попал будущий космонавт. Ведь мальчишка проучился в первом классе всего пару месяцев. Из-за войны в 1941 году будущий космонавт перешел на домашнее обучение на целых четыре года. Поэтому чтобы начать догонять сверстников, Юру отправили сразу на два класса раньше.
— Однако догонять сверстников особо не пришлось, — рассказывает Светлана. — Читать он умел, писать — не знаю, наверное, тоже. Возможно, дома мама с ним занималась, но это лишь мои предположения.
Новичка класс принял радушно. Учитель сохранила записи с воспоминаниями одной из одноклассниц Гагарина Риты Башиловой.
«Появился у нас еще один новичок. Худенький невысокий мальчишка в больших сапогах, гимнастерке и с солдатским ремнем. Знакомя его с нами, учительница сказала: “Знакомьтесь, это ваш новый одноклассник Юра. Надеюсь, вы все скоро с ним подружитесь”, — прочла записи Светлана.
«С нами занималась совсем молоденькая учительница Нина Васильевна Лебедева. Внимательная, начитанная, она болела за каждого. Вела она все предметы. По ее оценкам, учился я хорошо…» «Хорошая была школа, милые ребята учились в ней…».
Кстати, учился Юра на «отлично». Любимым предметом была арифметика. А вот примерным поведением будущий покоритель космоса, по словам учителя, не отличался.
Пути учителя и космонавта разошлись на долгие 13 лет
Но через два года Нине Лебедевой пришлось попрощаться с учениками. Педагог вышла замуж за военного и отправилась вслед за супругом в далекий Забайкальский край, а затем в Иркутск. Уехал из Гжатска и Юрий. После окончания шести классов юноша поступил в Люберецкое ремесленное училище. Услышала о своем озорном ученике Юре педагог только по телевизору 12 апреля 1961-го.
— А осенью, через два года, маму пригласили в Москву на 13-й съезд профсоюзов в составе делегации от Сибири и Дальнего Востока. Проходил он в Кремлевском дворце. Когда все уже заняли места в зале, объявили, что почетным гостем съезда станет Юрий Гагарин. И тут мама увидела, как в нескольких метрах от нее уверенной походкой идет ее Юра. В считанные секунды космонавта окружили поклонники. Мама даже и не думала, что ей удастся взглянуть в глаза своему Юре.
Но кто-то из иркутской делегации передал записку Юрию Гагарину. В ней было написано, что его первая учительница находится в зале.
— Заметил он маму только в перерыве на общее фотографирование, — рассказывает Светлана. Широко заулыбался, когда увидел первого учителя. Даже спустя более 13 лет разлуки, он узнал ее с первого взгляда.
"Извините, я хочу, чтобы со мной рядом сфотографировалась моя учительница, — вежливо говорил всем космонавт.
— Кроме общего снимка на память, им еще удалось и поговорить, — вспоминает рассказы матери Светлана. — Кстати, мама говорила, что Юрий остался таким же добрым человеком. И никакой звездной болезни у него не было!
Больше учителю и космонавту было не суждено встретиться. Спустя пять лет 27 марта 1968 года Юрий Гагарин трагически погиб.
— Мама плакала, когда узнала об утрате, — заключает Светлана.