«Худенький мальчишка в больших сапогах»: первый учитель Юрия Гагарина сохранила воспоминания о космонавте в Иркутске

— А осенью, через два года, маму пригласили в Москву на 13-й съезд профсоюзов в составе делегации от Сибири и Дальнего Востока. Проходил он в Кремлевском дворце. Когда все уже заняли места в зале, объявили, что почетным гостем съезда станет Юрий Гагарин. И тут мама увидела, как в нескольких метрах от нее уверенной походкой идет ее Юра. В считанные секунды космонавта окружили поклонники. Мама даже и не думала, что ей удастся взглянуть в глаза своему Юре.