На дорогах Челябинска начали делать ямочный ремонт холодной смесью

Холодный асфальт можно укладывать при температуре до минус 25 градусов. Нагрев смеси не требуется: ее температура во время работ не превышает 5 градусов, у горячего асфальта этот показатель составляет 110−130 градусов. По составу холодный асфальт близок к традиционному.