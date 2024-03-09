На дорогах Челябинска начали делать ямочный ремонт холодной смесью

Об этом сообщается в официальном ТГ-канале городской администрации.
«Днем, 9 марта, на уборке дорог задействовано 262 единицы техники и 502 рабочих. Подрядчики продолжают ликвидировать накат, колейность, заужение проезжей части, вывозить снег, а также расчищать тротуары, пешеходные переходы, парковочные карманы и остановки общественного транспорта. Проводится ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью», — говорится в комментарии.
Минувшей ночью на полигон вывезено более 11 тыс. кубометров снега.
Холодный асфальт можно укладывать при температуре до минус 25 градусов. Нагрев смеси не требуется: ее температура во время работ не превышает 5 градусов, у горячего асфальта этот показатель составляет 110−130 градусов. По составу холодный асфальт близок к традиционному.