Эскалатор между станциями «Лубянка» и «Кузнецкий мост» закроют на ремонт с 18 марта

Эскалатор между станциями столичного метро «Лубянка» и «Кузнецкий мост» закроют на ремонт с 18 марта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте метрополитена.
«С 18 марта по 19 апреля 2024 года в переходе со станции “Лубянка” на Таганско-Краснопресненскую линию закроют на ремонт эскалатор», — отмечается в сообщении.
Пассажирам напомнили, что они всегда могут заранее посмотреть, где проводится ремонт, с помощью приложения «Метро Москвы» или на сайте подземки.
Ранее москвичей предупредили об изменениях нескольких маршрутов наземного транспорта с 9 марта.
Так, в поселении Московский откроют остановку «Родниковая улица», куда будут заезжать автобусы № 343, 507, 707, 720 и 734. На них можно будет добраться до станций столичного метрополитена и МЦД-4.