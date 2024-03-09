Таможенная служба Молдовы заявила об открытии обновленного КПП Скулень

В ведомстве отметили, что ремонт и модернизация пограничных таможенных постов финансировался Европейским союзом совместно с правительствами Молдовы и Румынии. В рамках данного проекта будет также проведена модернизация КПП Леушены и Джурджулешты также на границе с Румынией.