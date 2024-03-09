Таможенная служба Молдовы заявила об открытии обновленного КПП Скулень

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Пропускной пункт Скулень на границе Молдовы с Румынией был модернизирован и запущен в работу, сообщает Таможенная служба.
В ведомстве отметили, что ремонт и модернизация пограничных таможенных постов финансировался Европейским союзом совместно с правительствами Молдовы и Румынии. В рамках данного проекта будет также проведена модернизация КПП Леушены и Джурджулешты также на границе с Румынией.
Сообщается, что площадь КПП Скулень была расширена в два раза — с 2,3 га до 4,86 га, что позволит увеличить эксплуатационные мощности и обеспечить работу инфраструктуры, адаптированной к современным условиям.
«Таможенный пост Скулень при поддержке партнеров по развитию был оснащен оборудованием, необходимым для оптимальной работы таможенников, современными средствами таможенного контроля, в том числе стационарной системой рентгеновского сканирования товаров и транспортных средств», — заявили в ТС.
Стоимость работ по модернизации КПП Скулень составила 135 362 461 лей (около 6 944 670 евро), указали в Таможенной службе.