В Крым из Германии переехали 220 семей с 2014 года

С 2014 года из Германии в Крым на ПМЖ переехали 220 немецких семей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
Он отметил, что немецкие семьи едут на полуостров начиная с 2014 года. Причем процесс идет по нарастающей. Из Германии, по словам Гемпеля, едут не только в Крым, но и в другие регионы РФ — Урал, Алтай, Подмосковье.
По словам собеседника, в Россию переезжают люди старше 40 лет, у которых уже есть по несколько детей. Одной из причин переезда является то, что эти семьи против раннего сексуального нетрадиционного воспитания детей, которое насаждается в Германии, подчеркнул Гемпель.
Также эти люди ностальгируют по СССР, любят русскую культуру и язык.
Юрий Гемпель добавил, что приехавшие в Крым строят дома под Евпаторией, привозят с собой технику и занимаются малым бизнесом.