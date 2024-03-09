В Крым из Германии переехали 220 семей с 2014 года

По словам собеседника, в Россию переезжают люди старше 40 лет, у которых уже есть по несколько детей. Одной из причин переезда является то, что эти семьи против раннего сексуального нетрадиционного воспитания детей, которое насаждается в Германии, подчеркнул Гемпель.