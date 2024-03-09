Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

По его словам, городские власти продолжат развивать сеть бесплатных перехватывающих парковок, с помощью которых москвичи могут пересаживаться с личного транспорта на общественный.
— К 2030 году планируем обустроить более 150 тысяч мест на таких парковках в столице и области, — подчеркнул Сергей Собянин.
Билетные системы и бесплатные пересадки продолжат интегрировать по всей Московской области, в том числе на Ярославском и Павелецком железнодорожных направлениях, отметил глава города в личном блоге.
Столица продолжит оказывать активную поддержку в развитии такси и каршеринга, а также способствовать переходу на экологически чистые электромобили до 2030 года.
Московские дороги стали самыми безопасными в России. Дорожное движение в городе круглосуточно контролирует ситуационный центр Центра организации дорожного движения, который считается самой современной системой отслеживания транспорта в Европе.